Man körde av vägen med fatbike – Misstänks för olovlig körning

En man fördes på måndagskvällen till sjukhus efter en singelolycka med fatbike på länsväg 650 i Ucklum i Stenungsund.
Det var vid 23-tiden på måndagskvällen som larmet kom.
Mannen ska med en fatbike ha kört av vägen och ner i diket. Han uppgav efter olyckan ryggsmärtor och fördes till sjukhus med ambulans.
Polisen har provkört fordonet och den ska ha kommit upp i betydligt högre hastighet än gällande regler, 20 km/h. Fordonet klassas då inte som cykel längre utan moped.
Mannen saknar behörighet och händelsen utreds som olovlig körning.
Fakta:
Regler för elsparkcykel och elfordon
Ett elfordon som te x elcykel, elsparkcykel, elscooter och fatbike får normalt gå i max 20 km/h för att räknas som cykel. Går den snabbare kan den istället klassas som moped, vilket kräver bland annat registrering, försäkring och rätt behörighet. Den som kör en trimmad eller för snabbr elfordon kan misstänkas för olovlig körning.
