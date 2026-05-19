Man körde av vägen med fatbike – Misstänks för olovlig körning

En man fördes på måndagskvällen till sjukhus efter en singelolycka med fatbike på länsväg 650 i Ucklum i Stenungsund.

Text: Mikael Berglund

Det var vid 23-tiden på måndagskvällen som larmet kom.

Mannen ska med en fatbike ha kört av vägen och ner i diket. Han uppgav efter olyckan ryggsmärtor och fördes till sjukhus med ambulans.

Polisen har provkört fordonet och den ska ha kommit upp i betydligt högre hastighet än gällande regler, 20 km/h. Fordonet klassas då inte som cykel längre utan moped.

Mannen saknar behörighet och händelsen utreds som olovlig körning.