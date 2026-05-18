JUST NU: Larm om befarad brand i lägenhet

På måndagskvällen larmades räddningstjänsten om en befarad brand i en lägenhet på Koppersvägen i Stenungsund – orsaken var misslyckad matlagning.
Larmet kom klockan 19:09.
Enligt de första uppgifterna från larmsamtalet befarar men att det röra sig om brand i en lägenhet.
– Enligt larmsamtalet är det rökutveckling från ett flerfamiljshus, räddningstjänst har precis kommit fram, uppger SOS Händelseinformation.
Ingen ambulans är i skrivande stund larmad till adressen.
Redan vid klockan 19:25 kunde man trappa ner på insatsen.
-Det var misslyckad matlagning som låg bakom rökutvecklingen, uppger ledningscentralen vid Räddningstjänsten Storgöteborg.
Vad för mat som tillagades förtäljer inte historien.
Klockan 19:28 lämnade räddningstjänst platsen och åkte tillbaka till station.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.