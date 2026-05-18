JUST NU: Larm om befarad brand i lägenhet

På måndagskvällen larmades räddningstjänsten om en befarad brand i en lägenhet på Koppersvägen i Stenungsund – orsaken var misslyckad matlagning.

Larmet kom klockan 19:09.

Enligt de första uppgifterna från larmsamtalet befarar men att det röra sig om brand i en lägenhet.

– Enligt larmsamtalet är det rökutveckling från ett flerfamiljshus, räddningstjänst har precis kommit fram, uppger SOS Händelseinformation.

Ingen ambulans är i skrivande stund larmad till adressen.

Redan vid klockan 19:25 kunde man trappa ner på insatsen.

-Det var misslyckad matlagning som låg bakom rökutvecklingen, uppger ledningscentralen vid Räddningstjänsten Storgöteborg.

Vad för mat som tillagades förtäljer inte historien.

Klockan 19:28 lämnade räddningstjänst platsen och åkte tillbaka till station.