14-åring stal buss igen – Stoppades efter 30 mil

Den 14-årige pojke som tidigare stoppades i Stenungsund efter en uppmärksammad bussfärd från Norge misstänks nu återigen ha stulit en buss. Den här gången ska färden ha gått från Oslo till Kristiansand i södra Norge – en sträcka på över 30 mil.

Enligt Göteborgs-Posten handlar det om samma pojke som i april stoppades i Stenungsund efter att ha kört en stulen buss över gränsen från Norge till Sverige. Efter den färden publicerade pojken själv filmer i sociala medier där resan mellan Norge och Sverige dokumenterades.

Till SVT Väst berättade pojken efter händelsen i Stenungsund att han stal bussen för att rymma från ett ungdomshem.

Norsk polis omhändertog pojken efter den senaste bussfärden. Det är tredje gången på kort tid som han kopplas till liknande händelser. I november ska han även ha tagit en buss i Stavanger och kört runt i flera timmar innan den lämnades tillbaka.

Polisen fick in uppgifter efter att andra trafikanter reagerat på körsättet och att föraren såg mycket ung ut.

– Precis som i tidigare fall ser vi mycket allvarligt på att en pojke i så ung ålder stjäl en buss och kör den i trafiken, säger insatsledaren Rune Isaksen till NRK.