Långa köer över Tjörnbron – Nytt farthinder vid Stenungsöbron bromsar trafiken

Det var under onsdagsmorgonen extra långa köer över Tjörnbron och på väg 160 mot Stenungsund. Trafiken gick stundtals mycket långsamt i samband med vägarbetet vid Stenungsöbron. Orsaken var nya utplacerade farthinder – som senare plockades bort.

Enligt uppgifter från platsen monteras nu farthinder vid arbetsområdet, något som påverkar framkomligheten och gör att trafiken bromsas upp ytterligare genom området.

Arbetet på Stenungsöbron har pågått under en längre tid och har tidigare försenats sedan entreprenören bakom projektet gick i konkurs. Därefter fick Trafikverket genomföra en ny upphandling innan arbetet kunde återupptas.

Enligt Trafikverkets publicerade uppgifter ska underhållsarbetet vara färdigt i juni 2026. Med ungefär en månad kvar återstår dock fortfarande arbete på bron och i nuläget är skyddsräcke monterat på endast ena sidan av bron.

Arbetet omfattar bland annat underhåll, förbättringar samt montering av skyddsräcken på Stenungsöbron längs väg 160 – en av de viktigaste trafiklederna mellan Tjörn – Orust och fastlandet.

NYHETERsto har sökt projektledaren för arbetet för en kommentar kring tidsplanen och de fortsatta arbetena.

