Åtalas efter hot mot socialsekreterare

En man i 50-årsåldern åtalas vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för hot mot tjänsteman efter flera mejl till en socialsekreterare i STO-området.
Enligt åtalet ska mannen under en längre period mellan sommaren 2024 och våren 2025 ha skickat flera mejl till socialsekreteraren i samband med beslut kring ekonomiskt bistånd.
I mejlen ska mannen bland annat ha skrivit:
”När jag blir vräkt eller står utan lagstadgad försörjning tillämpar jag samma lagar och regler som i Amazonas” samt ”Bli inte förvånad om du eller din familj plötsligt saknar något i livet framöver. Karma is a bitch”.
Åklagaren menar att formuleringarna varit hotfulla och riktats mot socialsekreteraren i tjänsten.
I andra hand åtalas mannen för förgripelse mot tjänsteman.
Socialsekreteraren begär samtidigt 8 000 kronor i skadestånd för kränkning.
Mannen förnekar brott.
