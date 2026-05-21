Bråk i centrala Stenungsund – Person förd till sjukhus

Polis larmades under torsdagseftermiddagen till parken vid Stenunge Allé i centrala Stenungsund efter samtal om bråk på platsen.

Det var enligt uppgifter omkring fyra till fem personer inblandade i händelsen och flera av dem ska ha varit berusade.

Bråket ska först ha varit verbalt men senare övergått i handgemäng. En person blev blodig i ansiktet och fördes till sjukhus för kontroll och vård.

När polis kom till platsen hade situationen lugnat ner sig. Man har hört inblandade och en anmälan gällande misshandel är skriven.