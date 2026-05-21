Bråk i centrala Stenungsund – Person förd till sjukhus

Polis larmades under torsdagseftermiddagen till parken vid Stenunge Allé i centrala Stenungsund efter samtal om bråk på platsen.
Det var enligt uppgifter omkring fyra till fem personer inblandade i händelsen och flera av dem ska ha varit berusade.
Bråket ska först ha varit verbalt men senare övergått i handgemäng. En person blev blodig i ansiktet och fördes till sjukhus för kontroll och vård.
När polis kom till platsen hade situationen lugnat ner sig. Man har hört inblandade och en anmälan gällande misshandel är skriven.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.