1,2 miljoner till föreningar i Bohuslän – Flera projekt i STO får stöd

Totalt 49 föreningar i Bohuslän får dela på drygt 1,2 miljoner kronor i bidrag genom satsningen Ett hållbart Bohuslän under 2026.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 21 maj 2026 12:00

Flera föreningar på Tjörn och Orust finns bland mottagarna och pengarna ska gå till projekt inom bland annat hållbarhet, kultur, social gemenskap, matproduktion och föreningsutveckling.

På Tjörn får bland annat LRF Tjörn lokalavdelning 60 000 kronor för demonstration och utbildning inom nötodling, medan Omställning Tjörn får 50 000 kronor till sitt arbete. Tjörns konståkningsklubb får stöd för projekt kring mental hållbarhet och Tjörns Trädgårdsförening får bidrag för odling och självförsörjning.

Även flera projekt på Orust får stöd. Svanesunds GIF får 40 000 kronor till en mer hållbar discgolfbana och Morlanda hembygdsförening får lika mycket för ökad tillgänglighet vid kulturarvsmiljöer. Henåns IF får stöd till sommarlovsaktiviteter i Henån och OrustMat får pengar till sitt projekt kring lokal matproduktion.

Fler ansökningar i år

Enligt Ett hållbart Bohuslän har antalet ansökningar ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Projekten ska på olika sätt bidra till ett mer hållbart samhälle utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

Bidragen delas ut genom ett samarbete mellan flera stiftelser, banker och organisationer i Bohuslän och Västsverige.

Följande föreningar i vårt område får stöd från Ett hållbart Bohuslän

TJÖRN

FöreningProjektBelopp
Tjörns TrädgårdsföreningOdling för självförsörjning och hägning30 000 kr
Rönnängs IKHållbara lagresor genom samåkning25 000 kr
Västkustens TräbåtsföreningTräbåtsfestivalen 2026 Skärhamn10 000 kr
Dyröns IFDyröns IF25 000 kr
Bohusläns guider TjörnBohusläns guider Tjörn30 000 kr
Tjörns Golfklubbs juniorverksamhetBreddning för ungdomar genom skol- och tjejprojekt14 000 kr
Dyröns samhällsföreningDyröns samhällsförening6 000 kr
Åstols Samhällsförening”Naturum” vid Åstols avfallsramp30 000 kr
Tjörns konståkningsklubbMental hållbarhet i Tjörns konståkningsklubb30 000 kr
Dyröns By SamfällighetsföreningDyröns By Samfällighetsförening20 000 kr
Tjörns DamfotbollsföreningRenovering av klubbstuga30 000 kr
LRF Tjörn lokalavdelningDemonstration och utbildning inför nötodling60 000 kr
Rönnängs FotbollsföreningRönnängs Fotbollsförening30 000 kr
Tjörns BiodlarföreningBin och pollinering10 000 kr
Omställning TjörnOmställning Tjörn50 000 kr
Egnahemsfabriken TjörnEgnahemsfabriken Tjörn30 000 kr

ORUST

FöreningProjektBelopp
Orust seglarförening ”Förlig vind”Orust Tall Ship Academy (OTSA)30 000 kr
Föreningen NösundTeater & Musikverkstad30 000 kr
Morlanda GolfVarje krona värmer30 000 kr
Studieförbundet VuxenskolanGod hälsa för ett hållbart ö-liv30 000 kr
Kulturföreningen Gösta Johanssons VarvBåten Josefin – Göstas dröm – vårt äventyr30 000 kr
Orust HundägarföreningHandikappsramp i stall30 000 kr
Svanesunds GIFEn mer hållbar discgolfbana40 000 kr
Henåns IFSommarlovsaktiviteter i Henån30 000 kr
Orust Unga TeaterföreningOrust Unga Teaterförening30 000 kr
Skogsträdgården RavinenMusik, mat & medvetenhet30 000 kr
Morlanda hembygdsföreningÖkad tillgänglighet vid kulturarv40 000 kr
Cirkus CirkulärCirkus cirkulär50 000 kr
OrustMatOrustMat30 000 kr

FAKTA:

Ett hållbart Bohuslän
Ett hållbart Bohuslän delar varje år ut bidrag till föreningar i norra Bohuslän och STO-regionen för projekt kopplade till hållbar utveckling. Bakom satsningen står bland annat Thordénstiftelsen, Arwidssonstiftelsen, Sparbanken Tanum, Orusts Sparbank, Tjörns Sparbank och Göteborgs stift. Projekten kan handla om allt från miljö och energi till kultur, social inkludering och lokal utveckling.

