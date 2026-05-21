1,2 miljoner till föreningar i Bohuslän – Flera projekt i STO får stöd

Totalt 49 föreningar i Bohuslän får dela på drygt 1,2 miljoner kronor i bidrag genom satsningen Ett hållbart Bohuslän under 2026.

Flera föreningar på Tjörn och Orust finns bland mottagarna och pengarna ska gå till projekt inom bland annat hållbarhet, kultur, social gemenskap, matproduktion och föreningsutveckling.

På Tjörn får bland annat LRF Tjörn lokalavdelning 60 000 kronor för demonstration och utbildning inom nötodling, medan Omställning Tjörn får 50 000 kronor till sitt arbete. Tjörns konståkningsklubb får stöd för projekt kring mental hållbarhet och Tjörns Trädgårdsförening får bidrag för odling och självförsörjning.

Även flera projekt på Orust får stöd. Svanesunds GIF får 40 000 kronor till en mer hållbar discgolfbana och Morlanda hembygdsförening får lika mycket för ökad tillgänglighet vid kulturarvsmiljöer. Henåns IF får stöd till sommarlovsaktiviteter i Henån och OrustMat får pengar till sitt projekt kring lokal matproduktion.

Fler ansökningar i år

Enligt Ett hållbart Bohuslän har antalet ansökningar ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Projekten ska på olika sätt bidra till ett mer hållbart samhälle utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.

Bidragen delas ut genom ett samarbete mellan flera stiftelser, banker och organisationer i Bohuslän och Västsverige.

Följande föreningar i vårt område får stöd från Ett hållbart Bohuslän

TJÖRN

Förening Projekt Belopp Tjörns Trädgårdsförening Odling för självförsörjning och hägning 30 000 kr Rönnängs IK Hållbara lagresor genom samåkning 25 000 kr Västkustens Träbåtsförening Träbåtsfestivalen 2026 Skärhamn 10 000 kr Dyröns IF Dyröns IF 25 000 kr Bohusläns guider Tjörn Bohusläns guider Tjörn 30 000 kr Tjörns Golfklubbs juniorverksamhet Breddning för ungdomar genom skol- och tjejprojekt 14 000 kr Dyröns samhällsförening Dyröns samhällsförening 6 000 kr Åstols Samhällsförening ”Naturum” vid Åstols avfallsramp 30 000 kr Tjörns konståkningsklubb Mental hållbarhet i Tjörns konståkningsklubb 30 000 kr Dyröns By Samfällighetsförening Dyröns By Samfällighetsförening 20 000 kr Tjörns Damfotbollsförening Renovering av klubbstuga 30 000 kr LRF Tjörn lokalavdelning Demonstration och utbildning inför nötodling 60 000 kr Rönnängs Fotbollsförening Rönnängs Fotbollsförening 30 000 kr Tjörns Biodlarförening Bin och pollinering 10 000 kr Omställning Tjörn Omställning Tjörn 50 000 kr Egnahemsfabriken Tjörn Egnahemsfabriken Tjörn 30 000 kr

ORUST

Förening Projekt Belopp Orust seglarförening ”Förlig vind” Orust Tall Ship Academy (OTSA) 30 000 kr Föreningen Nösund Teater & Musikverkstad 30 000 kr Morlanda Golf Varje krona värmer 30 000 kr Studieförbundet Vuxenskolan God hälsa för ett hållbart ö-liv 30 000 kr Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv Båten Josefin – Göstas dröm – vårt äventyr 30 000 kr Orust Hundägarförening Handikappsramp i stall 30 000 kr Svanesunds GIF En mer hållbar discgolfbana 40 000 kr Henåns IF Sommarlovsaktiviteter i Henån 30 000 kr Orust Unga Teaterförening Orust Unga Teaterförening 30 000 kr Skogsträdgården Ravinen Musik, mat & medvetenhet 30 000 kr Morlanda hembygdsförening Ökad tillgänglighet vid kulturarv 40 000 kr Cirkus Cirkulär Cirkus cirkulär 50 000 kr OrustMat OrustMat 30 000 kr