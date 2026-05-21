1,2 miljoner till föreningar i Bohuslän – Flera projekt i STO får stöd

Totalt 49 föreningar i Bohuslän får dela på drygt 1,2 miljoner kronor i bidrag genom satsningen Ett hållbart Bohuslän under 2026.
Flera föreningar på Tjörn och Orust finns bland mottagarna och pengarna ska gå till projekt inom bland annat hållbarhet, kultur, social gemenskap, matproduktion och föreningsutveckling.
På Tjörn får bland annat LRF Tjörn lokalavdelning 60 000 kronor för demonstration och utbildning inom nötodling, medan Omställning Tjörn får 50 000 kronor till sitt arbete. Tjörns konståkningsklubb får stöd för projekt kring mental hållbarhet och Tjörns Trädgårdsförening får bidrag för odling och självförsörjning.
Även flera projekt på Orust får stöd. Svanesunds GIF får 40 000 kronor till en mer hållbar discgolfbana och Morlanda hembygdsförening får lika mycket för ökad tillgänglighet vid kulturarvsmiljöer. Henåns IF får stöd till sommarlovsaktiviteter i Henån och OrustMat får pengar till sitt projekt kring lokal matproduktion.
Fler ansökningar i år
Enligt Ett hållbart Bohuslän har antalet ansökningar ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Projekten ska på olika sätt bidra till ett mer hållbart samhälle utifrån FN:s globala hållbarhetsmål.
Bidragen delas ut genom ett samarbete mellan flera stiftelser, banker och organisationer i Bohuslän och Västsverige.
Följande föreningar i vårt område får stöd från Ett hållbart Bohuslän
TJÖRN
|Förening
|Projekt
|Belopp
|Tjörns Trädgårdsförening
|Odling för självförsörjning och hägning
|30 000 kr
|Rönnängs IK
|Hållbara lagresor genom samåkning
|25 000 kr
|Västkustens Träbåtsförening
|Träbåtsfestivalen 2026 Skärhamn
|10 000 kr
|Dyröns IF
|Dyröns IF
|25 000 kr
|Bohusläns guider Tjörn
|Bohusläns guider Tjörn
|30 000 kr
|Tjörns Golfklubbs juniorverksamhet
|Breddning för ungdomar genom skol- och tjejprojekt
|14 000 kr
|Dyröns samhällsförening
|Dyröns samhällsförening
|6 000 kr
|Åstols Samhällsförening
|”Naturum” vid Åstols avfallsramp
|30 000 kr
|Tjörns konståkningsklubb
|Mental hållbarhet i Tjörns konståkningsklubb
|30 000 kr
|Dyröns By Samfällighetsförening
|Dyröns By Samfällighetsförening
|20 000 kr
|Tjörns Damfotbollsförening
|Renovering av klubbstuga
|30 000 kr
|LRF Tjörn lokalavdelning
|Demonstration och utbildning inför nötodling
|60 000 kr
|Rönnängs Fotbollsförening
|Rönnängs Fotbollsförening
|30 000 kr
|Tjörns Biodlarförening
|Bin och pollinering
|10 000 kr
|Omställning Tjörn
|Omställning Tjörn
|50 000 kr
|Egnahemsfabriken Tjörn
|Egnahemsfabriken Tjörn
|30 000 kr
ORUST
|Förening
|Projekt
|Belopp
|Orust seglarförening ”Förlig vind”
|Orust Tall Ship Academy (OTSA)
|30 000 kr
|Föreningen Nösund
|Teater & Musikverkstad
|30 000 kr
|Morlanda Golf
|Varje krona värmer
|30 000 kr
|Studieförbundet Vuxenskolan
|God hälsa för ett hållbart ö-liv
|30 000 kr
|Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv
|Båten Josefin – Göstas dröm – vårt äventyr
|30 000 kr
|Orust Hundägarförening
|Handikappsramp i stall
|30 000 kr
|Svanesunds GIF
|En mer hållbar discgolfbana
|40 000 kr
|Henåns IF
|Sommarlovsaktiviteter i Henån
|30 000 kr
|Orust Unga Teaterförening
|Orust Unga Teaterförening
|30 000 kr
|Skogsträdgården Ravinen
|Musik, mat & medvetenhet
|30 000 kr
|Morlanda hembygdsförening
|Ökad tillgänglighet vid kulturarv
|40 000 kr
|Cirkus Cirkulär
|Cirkus cirkulär
|50 000 kr
|OrustMat
|OrustMat
|30 000 kr
FAKTA:
Ett hållbart Bohuslän
Ett hållbart Bohuslän delar varje år ut bidrag till föreningar i norra Bohuslän och STO-regionen för projekt kopplade till hållbar utveckling. Bakom satsningen står bland annat Thordénstiftelsen, Arwidssonstiftelsen, Sparbanken Tanum, Orusts Sparbank, Tjörns Sparbank och Göteborgs stift. Projekten kan handla om allt från miljö och energi till kultur, social inkludering och lokal utveckling.
