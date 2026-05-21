Hus brann utanför Ellös – Gick inte att rädda

Räddningstjänsten larmades under torsdagen efter uppgifter om brand i ett garage i Backa på Orust. Branden ska ha snabbt ha spridit sig och bekämpas nu av fyra stationer.

Larmet kom vid klockan 12.45.

Branden inträffade strax utanför Ellös vid korsningen mot Stocken och Hälleviksstrand. Räddningstjänst ryckte ut till platsen efter uppgifter om öppna lågor från byggnaden.

Fastigheten består av två hopbyggda hus i tre våningar med tillhörandes garage, lägenheter och företag.

Ingen person ska ha kommit till skada och någon ambulans larmades inte till platsen.

Går inte att rädda

Sammanlagt fyra stationer, inklusive förstärkning från Uddevalla larmades. Vid klockan 14:35 drogs ytterligare förstärkning.

Från området syns en stor rökpelare och vid klockan 13:45 meddelade räddningstjänsten att huset inte går att rädda utan är totalförstört och kommer få brinna ner under kontrollerade former.

Det fanns enligt räddningstjänsten ingen spridningsrisk till mark eller fastighet omkring.

Räddningstjänsten kommer vara på plats många timmar till för att försäkra sig om att branden inte tar tar ny fart eller sprider sig. Man inväntar även restvärdeledare (RVL) som kommer till platsen för att bedöma, kontrollera och leda restvärdesräddningen.

Polis har varit på plats för att bistå räddningstjänsten. På plats har man också dokumenterat och tagit uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet, en rubricering som är vanligt om man inte har direkt förklaring till brandorsaken.