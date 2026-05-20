Arbetet på Stenungsöbron försenas

Underhållsarbetet på Stenungsöbron i Stenungsund blir försenat och Trafikverket räknar nu med att de trafikpåverkande arbetena ska vara klara först i slutet av juni 2026.

Text: Mikael Berglund

Stenungsöbron är en av de viktigaste trafikförbindelserna i området och används dagligen av många pendlare, boende och besökare. Under senaste året har arbetet lett till återkommande trafikstörningar, begränsad framkomlighet och långa köer över bron.

Planen var att hela arbetet med bron skulle vara klart i juni 2026, men arbetet har försenats.

Enligt Trafikverket beror förseningen bland annat på den kalla vintern som påverkat arbetet.

– Vi är något försenade i tidplanen med tanke på en kall vinter. Vår prioritet är att bli klara med trafikpåverkande arbeten till slutet av juni 2026, uppger projektledaren Hasan Sabih Jaber via Trafikverkets presstjänst.

Projektet har sedan tidigare även försenats efter att den tidigare entreprenören gick i konkurs, vilket gjorde att arbetet stoppades och en ny upphandling behövde genomföras innan projektet kunde återupptas.

På bron pågår bland annat betongreparationer, byte av tätskikt och asfalt samt montering av högre skyddsräcken. I dagsläget har räcket monterats på sidan mot Stenungsbaden medan arbete återstår på den motsatta sidan.

De högre skydden är en del av Trafikverkets större arbete med suicidprevention på höga broar. Målsättningen är att broar högre än 14 meter successivt ska få förstärkta skydd.

Näst på tur är Nötesundsbron mellan Orust och Uddevalla. Där planeras ett omfattande underhållsarbete som väntas pågå fram till 2028 och samtidigt ska suicidskydd monteras på bron.

Tjörnbron får skydd

Även Tjörnbron finns med i planeringen. Där väntas arbetet med suicidskydd starta under 2028 och fortsätta under 2029. Kostnaden för projektet beräknas till omkring 100 miljoner kronor.

Källösundsbron finns ännu inte med i den nuvarande planen, men skydd kan bli aktuellt i samband med framtida underhållsarbeten för att minska trafikpåverkan. Vindöbron finns däremot ännu inte med i planeringen.