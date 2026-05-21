Trafikolycka vid Kopper – En person till vårdcentral

Foto: Nyhetersto

Räddningstjänsten larmades under torsdagsmorgonen till en trafikolycka på Koppersvägen i Stenungsund där en bil körde in i en stillastående bil.. En person åker med ambulans till vårdcentral.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 21 maj 2026 07:31 | Uppdaterad: 21 maj 2026 09:06

Larmet kom klockan 07.26.

Olyckan inträffade mellan pizzerian och skolan. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen.

Enligt Räddningstjänsten Storgöteborg handlade det om en bilförare som kört in i ett stillastående fordon.

Den smala vägen var under räddningsarbetet blockerad, vilket påverkade trafiken till och från Kopperskolan under morgonen. Även skolbussar och taxi påverkades av olyckan.

En person fördes med ambulans till vårdcentral för kontroll.

Polisen var på plats och upprättade en anmälan gällande ej anpassat avstånd.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Top