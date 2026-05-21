Trafikolycka vid Kopper – En person till vårdcentral

Räddningstjänsten larmades under torsdagsmorgonen till en trafikolycka på Koppersvägen i Stenungsund där en bil körde in i en stillastående bil.. En person åker med ambulans till vårdcentral.

Larmet kom klockan 07.26.

Olyckan inträffade mellan pizzerian och skolan. Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till platsen.

Enligt Räddningstjänsten Storgöteborg handlade det om en bilförare som kört in i ett stillastående fordon.

Den smala vägen var under räddningsarbetet blockerad, vilket påverkade trafiken till och från Kopperskolan under morgonen. Även skolbussar och taxi påverkades av olyckan.

En person fördes med ambulans till vårdcentral för kontroll.

Polisen var på plats och upprättade en anmälan gällande ej anpassat avstånd.