Trafikolycka på E6 – Bil in i räcket

En trafikolycka inträffade under torsdagen på E6 strax innan Stora Höga-motet i norrgående riktning.

Larmet kom kockan 12:04. Räddningstjänsten, ambulans och polis är larmades till platsen.

-Förare till en bil har kört in i räcket men det är oklart om fler fordon är inblandade. Flera fordon har dock stannat vid olyckan, uppger ett vittne på plats till NYHETERsto.

Enligt räddningstjänsten ska två bilar ha kolliderat varav en förare kört in i räcket.

Inga synliga personskador men ambulans är på plats för kontroll. Ingen behövde dock följer med ambulansen för fortsatt vård.

En anmälan gällande ej anpassat avstånd till framförvarande är skriven.

Vägen stängdes initialt av i norrgående så räddningsenheter kunde arbeta tryggt och säkert. Vid klockan 12:35 släpptes trafiken på i en fil förbi olycksplatsen.