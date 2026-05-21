Trafikolycka på E6 – Bil in i räcket

En trafikolycka inträffade under torsdagen på E6 strax innan Stora Höga-motet i norrgående riktning.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 21 maj 2026 12:13 | Uppdaterad: 21 maj 2026 21:48

Larmet kom kockan 12:04. Räddningstjänsten, ambulans och polis är larmades till platsen.

-Förare till en bil har kört in i räcket men det är oklart om fler fordon är inblandade. Flera fordon har dock stannat vid olyckan, uppger ett vittne på plats till NYHETERsto.

Enligt räddningstjänsten ska två bilar ha kolliderat varav en förare kört in i räcket.

Inga synliga personskador men ambulans är på plats för kontroll. Ingen behövde dock följer med ambulansen för fortsatt vård.

En anmälan gällande ej anpassat avstånd till framförvarande är skriven.

Vägen stängdes initialt av i norrgående så räddningsenheter kunde arbeta tryggt och säkert. Vid klockan 12:35 släpptes trafiken på i en fil förbi olycksplatsen.

🔓 Den här nyheten kan du läsa utan kostnad

Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Rättelse Medieetik Tipsa oss
LOKAL ANNONS
Liberalerna Stenungsund
stenungsund.liberalerna.se
POLITISKT REKLAMMEDDELANDE:
Sponsor är Liberalerna Stenungsund. Kopplat till Riksdagsval, region- och kommunfullmäktigeval 2026-09-13 | Transparensmeddelande
Top