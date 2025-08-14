På torsdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till Svenshögens badplats efter befarat utsläpp av drivmedel i sjön Hällungen, som är en dricksvattentäkt.

Larmet kom klockan 17:07.

-Man har sett skimmer på vattenytan och vi är på väg fram för kontroll, uppgav Räddningstjänsten Storgöteborg vid klockan 17:30.

En halvtimma senare kunde man uppdatera mer ytterligare information.

-Vi har nu varit på plats och gjort bedömningen att det inte behövs någon akut åtgärd från vår sida. Vi lämnar platsen nu.

Dricksvattentäkt

Hur drivmedlet hamnat i vattnet är oklart. Stora Hällungen är dricksvattentäkt och man får till exempel inte köra motorbåt med mer än sex hästkrafter alternativt 4,4 kilowatt motoreffekt och inte heller vattenskoter. Vid ett misstänkt utsläpp eller en olycka ska man alltid ringa 112.