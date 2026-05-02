Tog emot Swish från bedrägeri – Döms för penningtvätt

En man i 20-årsåldern från Stenungsunds kommun döms efter att ha tagit emot och fört vidare pengar som kom från ett bedrägeri. Mannen döms även för ringa narkotikabrott.

Händelsen inträffade hösten 2024 då en kvinna lurades att swisha totalt 9 499 kronor. Pengarna hamnade på mannens konto och fördes vidare samma dag till en annan person.

Hjälpte en vän

Mannen har uppgett att han hjälpte en vän med en betalning och att han inte kände till att pengarna kom från brott. Tingsrätten gör dock bedömningen att han måste ha insett risken och varit likgiltig inför var pengarna kom ifrån.

Han döms därför för penningtvättsbrott.

I domen ingår även ett fall av ringa narkotikabrott efter att mannen testat positivt för cannabis vid en kontroll i Stenungsund tidigare i år.

Påföljden blir villkorlig dom och 30 dagsböter á 50 kronor, totalt 1 500 kronor.

Han ska även betala skadestånd på 9 499 kronor till den drabbade kvinnan samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.