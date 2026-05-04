Vårstädning påverkar trafiken på E6

Trafiken på E6 vid Ljungskile och Uddevalla kommer att påverkas i början av maj när det är dags för vårstädning av vägen. Först ut är sträckan Södra Torpmotet – Ljungskile som under måndagen är avstängd.
Arbetena genomförs den 4–6 maj. Under dessa dagar påverkas trafiken i båda riktningar mellan klockan 06.00 och 19.00.
Arbetet sker i etapper, vilket innebär att delar av vägen stängs av i taget. Trafiken leds då om via alternativa vägar och bilister får räkna med längre restider.
Så påverkas trafiken dag för dag:
• 4 maj: Lyckorna – Torp södra
Omledning via väg 680, 678 och väg 44
• 5 maj: Hogstorp – Gläborg
Omledning via väg 832
• 6 maj: Torp norra – Hogstorp
Omledning via väg 832
Trafikanter uppmanas att planera sin resa och visa hänsyn till de som arbetar längs vägen.
Bild: Trafiken.nu
