LGF-träffen vid bussgaraget på första maj – ”Har blivit en traditionen”

Korv med bröd, EPA-dunk i högtalarna och häng med busschaufförer – den årliga LGF-träffen vid bussgaraget i Aröd samlade under 1 maj motorintresserade ungdomar.

Träffen drog igång under eftermiddagen vid Tjörns Omnibustrafiks depå. Vädret bjöd som vanligt på denna träff på vackert väder.

Årets upplaga lockade inte lika många fordon som tidigare, men arrangörerna var ändå nöjda med uppslutningen.

– Det är kul att de som kommer verkligen vill vara här. Det handlar mycket om gemenskapen, säger arrangörerna.

Bakom arrangemanget står anställda på bussbolaget som på sin fritid och lediga dag planerar och genomför träffen – något som blivit en uppskattad tradition på Tjörn.

Målgruppen är ungdomar som kör A-traktor, EPA, moped eller andra långsamtgående fordon. Under eftermiddagen fanns möjlighet att gå tipspromenad, titta på fordon och umgås.

Vid grillen serverades korv med bröd och många passade på att slå sig ner och ”ta det lugnt tillsammans ”chilla” med busschaufförerna.

En viktig del av träffen är också dialogen mellan ungdomar och yrkeschaufförer.

– Vi vill samarbeta på vägarna. Man får ett ansikte på varandra och kan prata om hur vi beter oss i trafiken, till exempel att använda bussfickor för att släppa fram trafik, säger arrangörerna.

Under dagen fanns även andra fordon på plats, som veteranbilar och bärgningsfordon. Inne i garaget kunde besökare titta närmare på bussarna och få en inblick i yrket.

Eftermiddagen avslutades med prisutdelning, där bland annat renaste och snyggaste fordon uppmärksammades.

Trots färre deltagare än tidigare år lever traditionen vidare – med fokus på gemenskap, motorintresse och mötet mellan ungdomar och vuxna.