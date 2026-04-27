Frontalkrock mellan bil och A-traktor – Väg stängdes av

En trafikolycka inträffade på söndagseftermiddagen på Länsväg 653 i Ödsmål. En persojnbil och en A-traktor var inblandade i en frontalkollision.
Larmet om olyckan kom klockan 17.33 på söndagseftermiddagen.
En personbil och en A-traktor kolliderade huv mot huv vid en kurva.
Totalt fyra personer var inblandade – förare och passagerare i fordonen. Enligt rör det sig om lindriga personskador.
Vägen stängdes av i väntan på bärgare.
En anmälan om vårdslöshet i trafik har upprättats, ingen är ännu delgiven misstänkt.
