Frontalkrock mellan bil och A-traktor – Väg stängdes av

En trafikolycka inträffade på söndagseftermiddagen på Länsväg 653 i Ödsmål. En persojnbil och en A-traktor var inblandade i en frontalkollision.

Larmet om olyckan kom klockan 17.33 på söndagseftermiddagen.

En personbil och en A-traktor kolliderade huv mot huv vid en kurva.

Totalt fyra personer var inblandade – förare och passagerare i fordonen. Enligt rör det sig om lindriga personskador.

Vägen stängdes av i väntan på bärgare.

En anmälan om vårdslöshet i trafik har upprättats, ingen är ännu delgiven misstänkt.