Tjörns Ridklubb tilldelas Lions Club miljöpris

Tjörns Ridklubb tilldelades årets miljöstipendium av Lions Club Tjörn. Priset delades ut i samband med invigningen av Framtidsveckan på Tjörn.

Text: Mikael Berglund

Ceremonin och tillkännagivandet skedde under lördagen vid starten av Framtidsveckan på Tjörn i samband med festligheter på Hoga Saluhall.

Stipendiet går i år till Tjörns Ridklubb för deras satsningar på anläggningen och ett aktivt arbete med att minska miljöpåverkan. Samtidigt lyfts arbetet med att skapa en trygg och trivsam miljö för både hästar och människor. Genom sitt arbete bidrar klubben till en mer hållbar framtid på Tjörn.

Stipendiet från Lions Club Tjörn delas ut för tredje året i rad.

Kandidater till stipendiet kan vara person, personer eller organisationer på Tjörn som är föregångare på en mer hållbar konsumtion, mindre avfall och en bättre miljö.

