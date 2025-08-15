På fredagskvällen ska en bilist ha väjt för ett rådjur på länsväg 770 mellan Ödsmål och Kolhättan. Färden gick ner för brant slänt oh slutade på gång- och cykelvägen.

Polisen fick samtal om händelsen klockan 19:23.

-En bilist ska ha väjt för ett rådjur, säger Hans-Jörgen Ostler, Polisens presstalesperson.

I samband med att föraren väjt för rådjuret har man kört av den smala och kurviga vägen, ner för en brant slänt och hamnade slutningen på gång- och cykelvägen bredvid.

Inga personskador och ingen misstanke om brott.

En bärgare är beställd som ska ta hand om fordonet.