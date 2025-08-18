I mitten av juli stannade och kontrollerade polisen ett fordon och dess förare på i Stenungsund centrala. Föraren, en man i 25-årsåldern åtalad nu för grovt rattfylleri.

Det var på Uddevallvägen som polisen stannade och kontrollerade föraren, en man i 25-årsåldern. Mannen blåste positivt och togs med för provtagning. Alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgick till 0,61 milligram per liter, vilket motsvarar 1,22 promille.

Brottet bör bedömas som grovt eftersom alkoholkoncentrationen uppgick till minst 0,50 mg/l i utandningsluften.

Mannen åtalas nu vid Uddevalla tingsrätt för grovt rattfylleri. I förhör har mannen erkänt brott.