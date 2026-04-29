Man åtalas för misshandel – Slog med mobiltelefon

En man i 40-årsåldern åtalas för misshandel och skadegörelse efter en händelse i Stenungsund tidigare i år.

Enligt åtalet ska mannen ha slagit en kvinna med en mobiltelefon mot örat vid en adress i centrala Stenungsund. Kvinnan ska ha fått smärta och en sårskada bakom örat. I samband med händelsen ska mannen även ha dragit i kvinnans jacka så att den gick sönder.

Mannen nekar till brott.

Under den kommande rättegången väntas både målsäganden och den tilltalade höras, liksom ett vittne som är polis och som gjort iakttagelser av kvinnans skador och tillstånd efter händelsen.

Rättegången är planerad att hållas i maj.