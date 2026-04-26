Trafikolycka vid Nösnäsmotet – En person till sjukhus

En trafikolycka inträffade på söndagsförmiddagen på Nösnäsmotet i Stenungsund, avfart från länsväg 160 in mot centrala Stenungsund.

Text: Mikael Berglund

Larmet kom klockan 09.50.

Förare till en personbil med tillkopplat släp ska ha kört in i en belysningsstolpe. Stolpen blockar efter olyckan vägen i båda riktningar.

Räddningstjänst och ambulans larmades ut. Föraren en man i 50-årsåldern och var ensam i fordonet, har förts till sjukhus för kontroll och vård.

Mannen har efter olyckan uppgett att han drabbats av sjukdom, yrsel – och i samband med detta tappat kontrollen på fordonet.

Vägen är avstängd under räddningsarbetet. Prognosen är satt till klockan 12:00, men tiden är preliminär.