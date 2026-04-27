Byggmax gör comeback efter skredet – Skylt avslöjar när

Byggmax i Stenungsund närmar sig en efterlängtad återöppning efter att ha varit stängt sedan jordskredet på E6 i september 2023. Ny skylt på fasaden avslöjar när.

Text: Mikael Berglund

Byggvaruhuset i Munkeröd har tvingats hålla stängt sedan det omfattande skredet 2023 som slog hårt mot området och påverkade både vägar, verksamheter och tillgänglighet. Sedan dess har ett långvarigt arbete pågått med att återställa området.

Intresset för återöppningen har varit stort. Under tiden butiken varit stängd har kunder i området fått vända sig till andra orter, bland annat Kungälv, vilket gjort att många efterfrågat en återkomst i Stenungsund.

Byggmax har tidigare lyft att återetableringen är beroende av att markarbeten och byggnationer i området blir färdiga. Tillsammans med fastighetsägaren har arbetet successivt gått framåt, och återöppningen ses som en viktig del i att få tillbaka handeln i det drabbade området.

Först i höstas kunde Byggmax, som funnit i området sedan 2018 berätta om framtidsplanerna och att man såg fram emot att öppna igen under 2026.

Ny skylt avslöjar när

Nu tyder flera tecken på att en öppning närmar sig. En ny skylt på byggnaden anger “våren 2026” som planerad öppning.

Samtidigt söker Byggmax nu personal till butiken, med planerat tillträde redan i maj. Det pekar på att förberedelserna inför en nystart är i ett slutskede.

Kedjans varuhus nummer 100

När butiken först öppnade 2018 var det en milstolpe för kedjan – anläggningen blev då Byggmax butik nummer 100 i Sverige.

För Munkeröd innebär beskedet ytterligare ett steg i återhämtningen efter skredet – och för många invånare i Stenungsund en efterlängtad comeback för en av ortens större bygghandlare.