Namnceremoni och jungfrufärd för Ellenor

Vid en namnceremoni på onsdagen fick den nya elfärjan Ellenor sitt namn och är därmed ett steg närmare trafikstart.
Ellenor kommer att trafikera linje 361 mellan Rönnäng, Tjörnekalv, Dyrön och Åstol. Färjan drivs helt med el och laddas vid kaj, vilket innebär en tystare trafik och minskad miljöpåverkan jämfört med traditionella färjor.
I samband med ceremonin fick kommundirektör Evike Sandor äran att svinga flaskan mot fartyget – något som visade sig vara svårare än väntat. Efter flera försök, och även med hjälp av Patrik Ulmfelt, Hamnchef Tjörns Hamnar AB, ville flaskan ändå inte krossas mot fören, men till sist så.
Att krossa en flaska mot ett fartyg är en gammal tradition som symboliserar att fartyget välsignas och önskas lycka på framtida resor.
Satsning på utvecklingen av kollektivtrafiken i skärgården
Satsningen är en del av utvecklingen av kollektivtrafiken i skärgården, där både kapacitet och tillgänglighet förbättras. Den nya färjan är cirka 27 meter lång och har plats för upp till 180 passagerare, vilket är en tydlig ökning jämfört med tidigare.
Ambulans får plats ombord
En viktig nyhet är att det finns möjlighet att ta ombord en ambulans på fördäck, något som länge efterfrågats och som stärker tillgängligheten för öarna. När ambulans inte transporteras kan utrymmet i stället användas för exempelvis cyklar.
Färjan är byggd på samma varv som den nuvarande färjan Hakefjord, där skrovet tillverkats i Polen och därefter färdigställts i Danmark.
Inför införandet har även färjeläget i Rönnäng byggts om för att kunna hantera den större färjan och dess laddinfrastruktur.
När Ellenor tas i drift kommer Hakefjord att ligga kvar i Rönnäng som reservfärja.
Namnet Ellenor kommer från en namntävling där Anders Gustafsson från Dalsland stod bakom det vinnande förslaget.
– Även om de inte riktigt stavar hennes namn som jag hade gjort, säger han med ett skratt.
Öppet skepp för allmänheten
För allmänheten ges möjlighet att se Ellenor på nära håll under öppet skepp den 1 maj. Då gör färjan stopp vid Dyrön, Åstol, Tjörnekalv och Rönnäng, där besökare kan gå ombord vid kaj. Någon möjlighet att åka med färjan under dagen finns dock inte.
Tider för visning den 1 maj:
Dyrön: 10.00–11.00
Åstol: 11.30–12.30
Tjörnekalv: 13.00–14.00
Rönnäng: 14.30–15.30
FAKTA:
Skeppsvarv: Hvide Sande Shipyard, Danmark
Fartygsdesign: FKAB Marine Design
Elinstallationer: Mets Technology
Drift: Två elmotorer på 250 kW per motor
Batterikapacitet: cirka 1 000 kWh
Generatorset (backup): 130 kW
Drivlina: Två parallella framdrivningssystem med fasta propellrar (ca 500 rpm)
Laddning: Sker vid kaj i Rönnäng
