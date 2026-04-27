McDonalds utsatt för grovt rån

McDonald´s Stenungsund utsattes för ett grovt rån under natten. Personalen tog skydd i ett angränsande rum – gärningspersonen fick med sig en okänd summa pengar.

Text: Mikael Berglund

Larmet kom klockan 02.30.

En maskerad man ska ha kommit in i restaurangen och hotat personalen med ett pistolliknande föremål.

– Personalen tar under händelsen skydd i ett angränsande rum men gärningspersonen ska ändå ha fått med sig en summa pengar från restaurangen, uppger polisens presstalesperson.

Exakt hur mycket pengar som stulits är oklart. Restaurangen uppges vara kontantfri under sena kvällar och nätter.

Inga personskador

Ingen person ska ha skadats fysiskt och inga kunder befann sig i lokalen vid tillfället.

Flera polispatruller larmades till platsen och en större sökinsats inleddes, där både hundpatrull och drönare deltog. Någon misstänkt person har dock inte påträffats.

Teknisk undersökning

Polisen har genomfört en teknisk undersökning och hållit förhör med vittnen. Lokalen är kamerabevakad och material kommer att analyseras.

Efter händelsen var matsalen stängd och tillsvidare och avspärrad. Vid lunch var restaurangen åter öppen som vanligt.

Händelsen utreds som grovt rån och grovt vapenbrott.