I mitten av decenmber försökte polisen stanna en bil för kontroll på vägar mellan Stora Höga och Jörlanda. Föraren stannade inte och ett efterföljande tog vid. Nu döms föraren, en man i 35-årsåldern för flear brott.

Provsvar visade att mannen brukat amfetamin, något som han också har erkänt.

I domen går att läsa att mannen under färden och efterföljandet kört i hög hastighet i tätbebygt område, på fel sida vägen och tappat kontrollen så att bakvagnen sladdat flera gånger. Bilen saknade fyra hjulbultar på ett hjul. Mannen saknar beghörighet att köra personbil och har tidiogare dömts för olovlig körning.

Fynd i bilen

I bilen anträffades två knivar, en batong och en patron.

I förhör har mannen erkänt att han hade en batong i bilen men säger att knivarna inte tillhör honom och patronen har han ingen kännedom om att den har varit i bilen.

Tre dagar senare stoppas mannen igen för kontroll i Jörlanda. Stoppet resulterar i en husransakan och polisen anträffar narkotika.

Döms till fängelse

Uddevalla tingsrätt dömmer nu mannen för brott mot lgen beträffande knivar och andra farliga föremål, grovt rattfylleri, narkotikabrott samt folkbokföringsbrott. Mannen döms till fängelse i 8 månader.

Mannen frias från åtal om brott mot vapenlagen gällande den patron som anträffades i bilen.