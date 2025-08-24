På 30-sträckan genom Jörlanda tätbebygda område passerade en lätt lastbil som stoppades för kontroll. Förarens körkort var sedan tidigare indraget och alkoholkoncentrationen blodet uppgick till 2,39 promille.

Det var i mitten av juli som polisen har en trafikkontroll på Bagarevägen, 30-sträckan genom Jörlanda samhälle.

Förare av en lätt lastbil, en man i 50-årsåldern stoppades för kontroll. Mannens körkort var sedan tidigare återkallat och alkoholkoncentrationen i mannens blod under eller efter färden uppgick till 2,39 promille.

Åklagaren skriver att båda åtalspunkterna bör bedömas som grovt.

Mannen har erkänt brott.