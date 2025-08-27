I mitten av maj stannade polisen en till synes moped för kontroll. Mopeden var dock manipulerad (trimmad) och dessutom anträffades en kniv i mopedens förvaringsutrymme. Föraren av mopeden, en ungdom – har nu dömts för grov olovlig körning och brott mot knivlagen.

Det var på Göteborgsvägen som polisen stannade och kontrollerade en moped i mitten av maj.

Mopeden var manipulerad och klassades som motorcykel. I mopedens lastutrymme anträffades vid kontrollen fordonets registreringsskylt, variator samt en kniv. Kåpan ovanför variatorn på mopeden saknade också flera skruvar.

Föraren har i förhör förnekat brott. Uddevalla tingsrätt dömer dock föraren för grov olovlig körning och brott gällande knivar och andra farliga föremål till ungdomstjänst i 20 timmar.