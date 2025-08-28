En man i 25-årsåldern har dömts till fängelse efter en påverkad färd med både alkohol och kokain i kroppen. Stopp och kontroll blev det på Göteborgsvägen i Stenungsund.

Det var i februari 2022 som mannen stoppades för kontroll vid Circle K, Göteborgsvägen i Stenungsund.

Mannen saknar behörighet (körkort) och alkoholkoncentrationen i mannens blod uppgick till 1.54 promille. Vid samma tillfälle har mannen fört fordonet efter att ha använt kokain, som är narkotika, i sådan mängd att det under eller efter färden fanns spår av kokain kvar i hans blod.

Mannen har i förhör erkänt brott.

I februari 2024 dömdes mannen till en månads fängelse vid Nyköpings tingsrätt för liknande. Då det gått 3,5 år sedan brottet i Stenungsund anser Uddevalla tingsrätt att detta brott även ska ingå i den domen.