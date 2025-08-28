I maj 2024 stals en truck hos ett företag i Stenungsund. Samma fordon användes senare för att köra in i klädbutiken Denim&Brands på Stenungstorg. Tjuvarna fick inte med sig några varor – men skador uppgick till en kvarts miljon. Nu åtalas en man i 60-årsåldern för försök till grov stöld samt stöld av fortskaffningsmedel.

Det var den 18 maj förra året, klockan 05:30 – som larmet gick till klädbutiken på Sandbergs plats i Stenungsund.

Fick inte med sig några kläder

Efter att man vid sju tillfällen tidigare utsatts för liknande inbrott har man förstärkt skydd runt butiken och fönster täckta med jalusier.

Den här gången fick tjuvarna inte med sig något, men skadorna blev omfattande och kostsamma.

Gaffeltruck stals från företag

Den gaffeltruck som användes stals hos ett företag på Ängsvägen i Stenungsund samma natt.

-Truckens gafflar har sedan kört genom entrédörren till butiken i syfte att ta sig in i butiken och tillgripa varor och/eller annan egendom, skriver åklagaren i stämningsansökan till Uddevalla tingsrätt.

Skador för en kvarts miljon

I åtalet, som lämnades in på torsdagen kan man läsa att kostnaderna för försäkringsbolaget uppgick till 261 241 kronor, något som försäkringsbolaget yrkar skadestånd för.

”Om tillgreppet hade fullbordats skulle det ha inneburit ytterligare skador i form av tillgripna varor och/eller annan egendom,” skriver åklagaren.

Även klädbutiken yrkar på 11 460 kronor i skadestånd för självrisken till försäkringsbolaget.

Åtalas för flera brott

En man i 60-årsåldern hemmahörande i Göteborg står nu åtalad för tillgrepp av fortskaffningsmedel, försök till grov stöld alternativt grov skadegörelse.

Den åtalade mannen har i förhör nekat till brott.

Foto: NYHETERsto/Arkiv