En man hemmahörande på Tjörn plockade på sig tre parfymer i en butik på Stenungstorg. Mannen var berusad och bar kniv. Uddevalla tingsrätt dömer nu mannen till fängelse.
Det var i mitten av maj som väktare kontakter polisen efter att ha gripit en man som plockat sig tre parfymer till ett värde av 2 390 kronor. Mannen var berusad och alkoholkoncentrationen uppgick till 2,45 promille. Vid tillfället bar mannen också kniv på allmän plats.
Mannen förekommer sedan tidigare under två avsnitt i belastningsregistret avseende ringa stöld.
Uddevalla tingsrätt dömer mannen till två månaders fängelse.