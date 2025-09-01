Med återkallat körkort körde mannen trots detta bil. När han stoppades blåste han dessutom positivt i polisens sållningsinstrument. Nu åtalas mannen vid Uddevalla tingsrätt för olovlig körning och rattfylleri.

Det var i början av mars som polisen stannade och kontrollerade en bil och dess förare, man i 65-årsåldern på Industrivägen i Stenungsund.

Mannen som körde bilen har sedan tidigare fått sitt körkort återkallat och i samband med polisens kontroll blåste mannen positivt sållningsinstrumentet. Alkoholkoncentrationen uppgick till 0,24 milligram per liter, gränsen för rattfylleri går vid 0,10 mg/l.

I förhör har mannen erkänt olovlig körning men förnekat rattfylleri.

Åklagaren yrkar på 70 dagsböter à 190 kronor. Summa: 13 300 kronor.