Natten till söndag, efter att krogarna stängt – ska två personer ha blivit misshandlade på Stenungstorg. Polisen söker nu vittnen till händelsen.

Det var vid klockan 02:30 som polisen fick larm om bråk på Västanvindsgatan, Stenungstorg.

-Målsägande är två män i 30-35 årsåldern som på väg hem stöter ihop med ett antal personer, oklart hur många. De får ta emot sparkar och slag, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

De båda ska inte varit i behov av akutvård på plats.

När polisen kommer till platsen hör man de båda personerna, dokumenterar och tar uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande misshandel.

Söker tips och iakttagelser

-Om någon var på plats och såg händelseförloppet är vi intresserade av tips och iakttagelser. Det går att lämna via 114 14 eller via polisens hemsida, säger Herman Egelström.