På måndagen upptäcktes ett inbrott i ett garage i Ödsmål, Stenungsund. Från garaget har en grön flakmoped stulits. Polisen söker nu tips och iakttagelser.

Det är under den senaste veckan, från den 23 augusti till den 1 september som inbrottet ska ha skett och en grön flakmoped saknas.

-Det finns ju inte så många flakmopeder kvar och inte i detta området, så någon kan ha sett något som har med inbrottet och stölden att göra, säger Heran Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.

Tips och iakttagelser

Polisen tar tacksamt emot tips och iakttagelser via 114 14 eller via polisens hemsida.