En kvinna som arbetade som receptarie på ett apotek har dömts för 135 fall av dataintrång mot sin arbetsgivare.

Kvinnan ska i samband med sin tjänst som receptarie registrerat uppdiktade uppgifter om att läkare utfärdat läkemedelsrecept på pappersrecept och inte elektroniskt överförda recept för patient som också hade rätt till gratis läkemedel enligt reglerna om högkostnadsskydd.

På detta sätt kunde kvinnan vid 135 tillfällen ta ut dessa läkemedel ur arbetsgivarens varulager. Detta ska ha pågått under 2019. Kvinnan åtalades 2022 – och först nu kommer domen från Uddevalla tingsrätt.

Åklagaren ansåg att var och en av de 135 händelserna bör bedömas som enskilt dataintrång.

I förhör har kvinnan vidgått händelseförloppet men nekar till brott.

Kvinnan: Mediciner som skulle återsändas till leverantören för destruktion

I förhör uppgav kvinnan att hon tagit mediciner från lagret som fanns i de lådor som fanns för mediciner som skulle återsändas till leverantören för destruktion. Dessa mediciner kunde säljas på grund av att sista förbrukningsdag gått ut och arbetsgivaren skulle då inte drabbas av kostnader för mediciner som inte gick att sälja. Kvinnan har också hänvisat till att hon inte fått någon utbildning som avsåg systemet och att hon därför inte visste hur hon skulle hantera mediciner som skulle utrangeras ur lagret.

Uddevalla tingsrätt dömer kvinnan till villkorlig dom.

Kvinnan ska även betala ett skadestånd till sin arbetsgivare på 107 000 kronor.

Domen kan överklagas.