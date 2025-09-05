Med 1,72 promille alkohol i blodet framförde mannen en lastbil med dubbla släp på E6 genom Stenungsund. Mannen döms nu till fängelse för grovt rattfylleri.

Det var i februari 2023 som mannen stoppades efter en vinglig färd med lastbil och två tillkopplade släp på E6 genom Stenungsund. Mannen blåste positivt och togs med för bevisprovtagning på polisstationen.

Alkoholkoncentrationen i mannens utandningsluft under eller efter färden uppgick till 0,86 milligram per liter, vilket motsvarar 1,72 promille alkohol i blodet. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 0,50 mg/l i utandningsluften.

Mannen har erkänt brott.

Efter händelse förlorade mannen sitt körkort och därmed sin försörjning som lastbilschaufför. Uddevalla tingsrätt skriver i domen att man tar hänsyn till detta – men också att det har tagit lång tid mellan brott och dom på grund av tingsrättens handläggningstid.

Uddevalla tingsrätt dömer mannen till en månads fängelse.