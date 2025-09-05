En förskolevikarie i 25-årsåldern som var åtalades för övergrepp mot ett femårigt barn i Stenungsund friades av Uddevalla tingsrätt – Hovrätten ändrar nu domen till två års fängelse.

Det var förra hösten som förskolevikarien häktades misstänkt för våldtäkt mot ett barn samt sexuellt övergrepp mot barn på en av förskolorna han arbetade på. Mannen frias av Uddevalla tingsrätt från alla anklagelser. Man ansåg inte att bevisen inte räckte för en fällande dom

”Målsägandes berättelse saknar närmare detaljer om övergreppen, vilket möjligen kan tillskrivas hur barnförhöret genomförts, men kan också möjligen bero på att målsäganden inte kan ange några närmare detaljer.

Tingsrätten har därför svårt att bedöma om målsäganden berättar om verkliga händelser och om det kan finnas alternativa förklaringar till de påstådda övergreppen. Bevisvärdet av målsägandens uppgifter är därför svårbedömt. […] Övrig bevisning ger inget tydligt stöd för åtalet.”

Domen överklagades och på fredag kom hovrättens dom. Hovrätten går emot tingsrättens friande dom och mannen döms till två års fängelse för grovt sexuellt övergrepp mot barn. Mannen ska även betala ett skadestånd på 160 000 kronor. Mannen har hela tiden nekat till anklagelserna.

Mannen har arbetat som vikarie vid ett 15-tal förskolor i kommunen. Det finns inget som tyder på att något annat barn ska ha blivit utsatt, enligt kommunen.