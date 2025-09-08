”Hej mamma. Detta är mitt tillfälliga nummer, svara när du ser detta” så börjar ett SMS som ofta är början på ett bedrägeri. Efter det kommer en fråga om att låna pengar via Swish då avsändaren, som är bedragare – påstår att man har problem med Bank-ID eller liknande. Nu döms en Stenungsundsbo i 25-årsåldern för penningtvättbrott.

Det handlar om två fall där pengar har kommit in mannens konto.

”Dotter ville låna 15 895 kronor”

En kvinna utanför Stockholm fick i juni 2023 ett SMS från ett för henne okänt telefonnummer. Meddelandet kom från någon som uppgav sig vara hennes dotter med en uppmaning att swisha 15 895 kr. Hon försökte swisha 15 000 kr till telefonnumret men överföringen misslyckades eftersom telefonnumret inte var anslutet till Swish. Dagen efter kom ett nytt sms med uppmaningen att istället swisha till ett annat telefonnummer, vilket hon gjorde.

Dottern ringde henne senare under dagen och under deras samtal stod det klart att hon blivit lurad.

”Sonen ville låna 16 800 – Annars höjs räntan”

En annan kvinna i Göteborgsområdet fick ett SMS, också det i juni 2023 – från en person som uppgav sig vara hennes son. Personen skrev att han hade haft problem med sin mobiltelefon varför han hörde av sig från ett tillfälligt telefonnummer. De skrev flera meddelanden fram och tillbaka. Personen skrev att han behövde hjälp med en betalning omgående annars skulle räntan höjas. Han skrev att han blivit “blockerad” från sin internetbank och därför inte kunde genomföra betalningen själv. Han skulle skicka tillbaka pengarna till henne tre dagar senare. Därefter gick hon med på att hjälpa till med betalningen. Hon ställde några kontrollfrågor innan hon swishade över 16 850 kr.

Senare fick hon ett meddelande från sonens riktiga telefonnummer. Sonen ringde henne och under deras samtal stod det klart att hon blivit lurad.

Minns inte

Mannen har erkänt att det är hans telefonnummer som använts för Swish och att det är hans bankkonto som pengarna har hamnat på, men förnekar brott då han inte minns något då han tog stor mängd ångestdämpande medicin vid tidpunkten.

En månads fängelse

Stenungsundsbon förekommer sedan tidigare under fem avsnitt i belastningsregistret är tidigare dömd till sex månaders fängelse men blev villkorligt frigiven då det återstod 60 dagar av straffet. Den nya brottsligheten ligger i tid före det han då blev döms för.

Uddevalla tingsrätt dömer mannen till fängelse en månad för penningtvättbrott och han ska också betala ett skadestånd till de båda målsägande på sammanlagt 31 850 kronor.