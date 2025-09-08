På fredag 12 september är det seniordagen på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund – En heldag med intressanta aktiviteter och utställare.

Under dagen kan man bland annat får få tips och inspiration för ett aktivt och självständigt liv. Prova på föreningsaktiviteter för seniorer – Upptäck nya intressen och aktiviteter som kan berika din vardag.

Föreningar som finns på plats är bland annat Stenungsunds boxningsklubb, Vallens IF med gå-fotboll och Stenungsunds judoklubb som visar hur man kan träna falltrygghet.

Träffa utställare och få information och rådgivning från olika aktörer som arbetar med seniorfrågor, som bland annat kommunens larmenhet med trygghetslarm, centrum för äldretandvård, vårdcentral och rehab och man kan också prova på HLR.

David Carbe från Kungälv underhåller med allt från klassiskt till rock’n’roll från foajéscenen mellan klockan 15-16.

Datum: 12 september 2025

Tid: kl. 12-15 Mässa med utställare, kl. 15-16 Underhållning Foajéscenen

Plats: Kulturhuset Fregatten, Stenungsund



Dagen är kostnadsfri och ingen anmälan krävs.

Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.