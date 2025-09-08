Ett lastbilssläp gar i samband med beläggningsarbete lagt sig på sidan i diket. Vägen mellan Ödsmål och Svenshögen kommer vara avstängd i flera timmar.

Det var vid klockan 16:15 som Trafikverket uppgav att länsväg 656 är avstängd efter att ett släp till en lastbil har vält ner i ett diket.

Olyckan har skett vid busshållplats Öröd.

På plats uppger man att bärgningsarbetet kommer ta flera timmar. Tidigast klockan 20 kan man öppna vägen igen.

på latsidan får fordon vända men i kön finns bland annat en buss med passagerare som inte kommer från platsen eller kan vända.

Texten uppdateras.