Idag, 10 september är det Suicidpreventiva dagen och det uppmärksammas på olika sätt runt om i landet, även vårt område. På Hallernaskolan F-9 dansade omkring 720 elever – för livet.

Idag tar i genomsnitt tre unga personer sitt liv varje vecka. ’Dansa För Livet’ är ett projekt som började i Lund 2021 – men som har spridit sig över hela landet. I dag stöttas initiativet av Tim Bergling Foundation och generation PEP.

Prick klockan 10 den 10 september dasar medverkade skolor, elever, lärare och överig skolpersonal sida vid sida i samma dans.

Projektets syfte är att som hel skola bedriva ett värdegrundsarbete där psykisk hälsa lyfts. Dansen syfte är att skapa känsla av sammanhang för eleverna där vi tillsammans skapar något ihop som skola.

Idrottslärare på Hallernaskolan har inför dagen övat med eleverna och prick klockan 10 den 10 september genomfördes ”Dansa för livet”

Dansen ger ökat psykiskt välbefinnande och förbättrad fysisk förmåga och därigenom en ökad livskvalitet för eleven. Symtom som huvudvärk, magont, smärta, ängslighet och nedstämdhet minskar när man dansar.

Ett av många initiativ på Suicidpreventiva dagen

Varje år tar runt 1 500 människor i Sverige sitt liv. Det är fyra om dagen. ”Dansa för livet” är ett av många initiativ som idag uppmärksammar Suicidpreventiva dagen.

På Suicidpreventiva dagen, instiftad av världshälsoorganisationen WHO – samlas människor över hela världen för att uppmärksamma arbetet med att förhindra självmord.

I Stenungsund anordnas ikväll en ljusmanifestation på Kyrkberget, Stenungsunds kapell kl 19:00.

-Vi minns alla de som inte orkade leva vidare. Vi uppmärksammar de som blev kvar och alla de som kämpar.

Under ljusmanifestationen kommer man framför tal av Suicid Zero och musik med Per-Ivar. Det finns även möjlighet att tända ljuständning på plats.