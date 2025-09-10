På onsdagseftermiddagen fick polisen samtal från PRIO second hand vid Kvantum. I butiken har man haft två personer som betalat för en del varor – men plockat på sig andra varor som man inte betalade för. De har sedan lämnat platsen på elsparkcykel men kan vid Stenungstorg kontrolleras av polis efter att butiksägare följt efter.

Det var strax efter klockan 16 som polisen fick samtal från butiken.

-Man har haft två personer i butiken som har plockat på sig varor och sedan lämnat utan att betala, säger Adam Isaksson Samara, Polisens Presstalesperson.

Man har plockat på sig betydligt fler varor än de man betalade för i kassan, vilket man tydligt kan se på övervakningskamera från butiken.

Butiksinnehavarna tog själva upp jakten på de både personerna som har varit inne i butiken. Vid Stenungstorg, 200 meter från polisstationen får butiksägarna visuell kontakt med de båda personerna och strax efter tar polisen över ärenden.

Två, en man och en kvinna kontrollerades på plats och fick sedan följa med polispatrullen för fortsatt utredning.

Strax före klockan 18 var polisen på plats i butiken för att återlämna stöldgodset.

Anmälan om ringa stöld är skriven och mannen i sällskapet har erkänt. Ärendet hanteras enligt snabbare lagföring.

FAKTA – Snabbare lagföring

Polisen arbetar tillsammans med åklagarmyndigheten och Kriminalvården med “snabbare lagföring”. Det ger polisen möjlighet att efter beslut av åklagare skriva ut strafföreläggande på plats utan att det behöver gå till förhandling i tingsrätten. En förutsättning är att personen i fråga erkänner. Om personen nekar går det till förhandling i tingsrätten och det ska ske inom några veckor.