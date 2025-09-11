En kvinna i 25-årsåldern har vid Uddevalla tingsrätt dömts efter att vid flera tillfällen använt sin arbetsgivares tankkort och använt det privat.
Kvinnan har i sin anställning haft tillgång till sin arbetsgivares tankkort och vid sju tillfällen använt detta privat. Beloppet uppgår till sammanlagt 3 963 kronor.
Kvinnan, som inte förekommer sedan tidigare i belastningsregistret döms för behörighetsmissbruk till villkorlig dom. Kvinnan ska även betala ett skadestånd till arbetsgivaren på 3 171 kronor.