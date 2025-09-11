Det är nu 10 års sedan Familjecentralen Hasselkärnan öppnade på Hasselbacken. Imorgon fredag firas detta detta med besök av Pippi Långstrump och räddningstjänsten.

Familjecentralen i Stenungsund riktar sig till barn, föräldrar och blivande föräldrar. Hit kan man vända sig med frågor och funderingar som har med barn i åldern 0-12 år att göra. På Familjecentralen arbetar pedagoger, socionom, och BVC-sjuksköterskor i samma lokal.

Nu är det 10 år sedan familjecentralen öppnade och det firas imorgon, fredag 12 september mellan klockan 10:00-12:30

-Vi får besök av Pippi, Kling och Klang, biblioteket, räddningstjänsten och Rädda barnen.

BVC och Folktandvården bjuder in nallar och dockor för omplåstring och tandborstning.

Det kommer att finnas hoppborg, ansiktsmålning och möjlighet att köpa korv och bröd, skriver man i inbjudan.

Dessutom kommer man bjuda på tårta.

Familjecentralen Hasselkärnan finns på Hasselbackevägen 17 C i Stenungsund