Imorgon lördag är det dags för barnlördag igen på biblioteket på Kulturhuset Fregatten. Den här gången är det tema fordon. Brandbilen och polisen är på plats men även Bolibompa-ikonen Johan Anderblad som kommer att prata om sin bokserie om Bojan.

Det är efter barnens önskemål som höstens första Barnlördag har temat fordon.

Johan Anderblad berättar om Bojan

Bolibompa-ikonen Johan ”På tisdag På torsdag” Anderblad är på plats och pratar om sin populära bokserie om Bojan och hans fascination för brandbilar, polisbilar och andra typer av fordon.

Böckerna om Bojan handlar om en liten kille som älskar alla fordon, och det gör hans mamma Bibbi också. Vilken tur att hon jobbat som både brandman och polis och är expert på alla utryckningsfordon. Se den interaktiva lilla showen om fordon som tutar och blinkar klockan 11

Det blir även sagostund, tipspromenad samt besök från polisen och brandkåren. Barnlördag är helt gratis.

PROGRAM – Barnlördag

10.00 – 14.00 Upplev häftiga fordonsexperiment på Molekylverkstan

10.00 – 14.00 Tipspromenad – Svara på kluriga frågor om fordon

10.00 – 14.00 Polis på plats – Se en riktig polisbil på nära håll!

10.00 – 14.00 Skapa ditt egna fantasifordon i RUM1

12.00 – 14.00 Räddningstjänsten på plats – passa på att ställa dina frågor om hur det är att arbeta som brandman!



10.30 & 12.30 Tut tut, ett fartfyllt sång- och sagoäventyr för de yngsta (Ca 0 – 3 år)



11.00 “Det tutar och blinkar” med Bolibompa-ikonen Johan Anderblad