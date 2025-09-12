Det är nu 10 års sedan Familjecentralen Hasselkärnan öppnade på Hasselbacken. Detta firades under fredagen med ballonger, Pippi, räddningstjänsten och tårta.

Familjecentralen Hasselkärnan riktar sig till barn, föräldrar och blivande föräldrar. Hit kan man vända sig med frågor och funderingar som har med barn i åldern 0-12 år att göra. På Familjecentralen arbetar pedagoger, socionom, och BVC-sjuksköterskor i samma lokal.

Pippi var på besök…

och självklart bjöds det på tårta när man fyller år!

För 10 år sedan var NYHETERsto med på invigningen och nu, 10 år senare var vi på plats igen och det var många som ville vara med och fira dagen.

På plats för att fira fanns Pippi, Kling och Klang, biblioteket, räddningstjänsten och Rädda barnen. BVC och Folktandvården bjuder in nallar och dockor för omplåstring och tandborstning.

Henrik Lindell var på plats tillsammans med dotter Amanda och har bara gott att säga om verksamheten.

-En anledning till att det är så många här idag som vill vara med och fira är för att verksamheten fungera så bra och är så omtyckt. Jag arbetar i Göteborg och har pratat med kollegor som inte alls har samma upplevelse med liknande verksamhet där dom bor.

-När vi ringer hit så slipper man hamna i en växel eller telefonkö. De svarar direkt, eller ringer tillbaka och vet vem man är och vad barnet heter.

-Att ha all kompentens och verksamhet under ett tak är också väldig bra, säger Henrik Lindell.

På plats kunde man också pyssla eller få sig en ansiktsmålning. Till hjälp under dagen fanns också studerande vid Barn- och fritidsprogrammet Nösnäsgymnasiet.

Folktandvården var på plats för att berätta om tandhälsa och visade gärna hur man ska borsta tänderna på både barn – och nallar.

Nallar och dockor behövde plåstras och…

…få lite kärlek!

Fler bilder från firandet