På fredagen var det dags för årets upplaga av seniordagen på Fregatten i Stenungsund. En heldag med intressanta aktiviteter och utställare.

Under dagen kunde man bland annat får få tips och inspiration för ett aktivt och självständigt liv. Prova på föreningsaktiviteter för seniorer. Upptäck nya intressen och aktiviteter som kan berika din vardag.

En hel del mingel i foajén…

NYHETERsto kom tyvärr till Fregatten i sista minuten innan det var dags att plocka ihop.

Föreningar som fanns på plats var bland annat Stenungsunds boxningsklubb, Vallens IF med gå-fotboll och Stenungsunds judoklubb som visar hur man kan träna falltrygghet.

Här kunde man också få rådgivning från olika aktörer som arbetar med seniorfrågor – bland annat kommunens larmenhet med trygghetslarm, centrum för äldretandvård, vårdcentral och rehab och man kan också prova på HLR.

Bland de föreningar som var på plats fanns Stenungsunds filmstudio Segelduken. En ideell förening som visar kvalitetsfilm på biograf Fregatten på Kulturhuset. I dag är vi över 500 medlemmar som tio gånger varje vår och höst njuter av kvalitetsfilm från olika delar av världen.

Eftermiddagen avslutades med en konsert med pianisten David Carbe från Kungälv som spelade med allt från klassiskt till rock’n’roll från foajéscenen.

-Det känns lite som att spela på Ullevi, så mycket folk, sa David Carbe från scen.