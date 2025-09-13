Höstens första barnlördag på Kulturhuset Fregatten drog fullt hus. Tema denna gången var fordon och Bolibompa-ikonen Johan Anderblad var inbjuden för att prata om sin bokserie med Bojan.

Det är efter barnens önskemål som höstens första Barnlördag har temat fordon.

På plats kunde barnen på utsidan titta på en brandbil och en polisbil. Inne i biblioteket var det sångstund för de yngsta och tipspromenad förd de lite äldre. Även nya caféet var öppet och många passade på att fika.

Inne på Rum1 kunde man pyssla och bygga sin egna bil.

Johan Anderblad berättar om Bojan

Bolibompa-ikonen Johan Anderblad var på plats och pratar om sin populära bokserie om Bojan och hans fascination för brandbilar, polisbilar och andra typer av fordon.

Böckerna om Bojan handlar om en liten kille som älskar alla fordon, och det gör hans mamma Bibbi också. – Vilken tur att hon jobbat som både brandman och polis och är expert på alla utryckningsfordon.

I Stenungesalen bjöd Johan Anderblad på den ”interaktiva lilla showen om fordon som tutar och blinkar”.

-Jag brukar vara ute en sväng på våren och på hösten där jag träffar barnen på bibliotek runt om i landet. Här i Stenungsund var det jättemånga som kom så vi fick möblera om lite inne i salen, berättar Johan.