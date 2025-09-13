Bohusleden fyller i år 40 år och det uppmärksammades i Stenungsund på Vandringens Dag som gick av stapeln på lördagen. En ny grillplats invigdes i närheten av Rödvattnet, mellan Ucklum och Västerlanda.

När Bohusleden firar 40 år gör man det i de kommuner som leden korsar med aktiviteter för alla åldrar. Guidade vandringar, poängpromenader, vindskyddsbygge, invigningar, korvgrillning och mycket mer.

I Stenungsund invigde man en ny grillplats i närheten av Rödvattnet, mellan Ucklum och Västerlanda.

Grillplatsen invigdes med…

Att grilla korv!

På plats vid den nya grillplatsen kunde föreviga dagen med en bild i selfierutan.







Dagen bjöd på höstens alla väder – stundtals ösregn, åska och sol. Det gjorde att många kanske valde andra aktiviteter inomhus på lördagen, men det var en del som ändå begav sig ut på Bohusleden och till den nya grillplatsen där det bjöds på korv med brud, kaffe och bulle.

På vägen dit kunde man gå en tipspromenad om allemansrätten där vinsten var ett jubileumstygmärke framtaget av Västkuststiftelsen.

Bohusleden

Bohusleden består av 27 etapper med totalt ca 35 mil av naturskön och omväxlande vandring genom Bohusläns natur. Leden sträcker sig från Älvsåker i söder, vid gränsen till Halland, till Strömstad i norr.

Bohusleden invigdes våren 1985 på initiativ av bröderna Erik och Folke Heder tillsammans i Friluftsfrämjandet i Partille. Till invigningen av Bohusleden kom fler än 2 000 personer. Nu i helgen firar Bohusleden 40 år.

Västkuststiftelsen är på uppdrag av Västra Götalandsregionen huvudman och samordnare av alla regionala kvalitetssäkrade låglandsleder, så som Bohusleden. Utöver detta förvaltar Västkuststiftelsen cirka 300 naturreservat runtom i Västra Götalands län.

Om Vandringens dag

Vandringens dag arrangerades första gången 2019 av Svenska Turistföreningen (STF) och infaller alltid den andra lördagen i september. Runt om i landet arrangera det aktiviteter där människor får uppleva natur- och vandringsglädje och inspireras till att se, lära och uppleva mer av natur- och kulturmiljöerna i sitt närområde.

Vill du själv besöka den nya grillplatsen?

Här finns Karta och position (Google Maps) >>