Vid klockan 02:30 stannade och kontrollerade polisen en bil på länsväg 574 i Stora Höga. En kvinna i bilen var efterlyst och bilen visade sig vara stulen.

Det var vid klockan 02:30 som polisen stannade och kontrollerade bilen.

I bilen sitter en man i 45-årsåldern samt en kvinna i 35-årsåldern.

-Vid kontroll av kvinnan visar det sig att hon skall avtjäna straff och förs till närmsta häkte, skriver polisen på sin hemsida.

Kontrollen fortsätter och då visar det sig att bilen är falskskyltad och stulen. Båda personerna grips och blir misstänkta för tillgrepp av fortskaffningsmedel.