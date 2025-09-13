För andra dagen i rad ertappades en person med att försöka stjäla alkohol på Systembolaget i Stenungsund, granne med polisstationen.

På fredagen fick polisen samtal från Systembolaget på Stenungstorg där en man i 25-årsåldern plockat på sig alkohol och passerade kassan utan att betala. På lördagen var det dags igen.

Vid 15-tiden fick polisen åter gå över till Systembolaget, som ligger granne med polisstationen.

-Det är en person som plockat på sig en flaska whiskey och passerat sista betalningsmöjlighet, säger Adam Isaksson Samara, Polisens presstalesperson till NYHETERsto.

Polisen tog sig till butiken för identifiering. Man tar också uppgifter som ligger till grund för en anmälan gällande ringa stöld.